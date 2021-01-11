رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عقب اجتماع اللجنة: قررنا بالتعاون مع وزارة الصحة إقرار قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها، اسوة بكلّ دول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 14:20
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عقب اجتماع اللجنة: قررنا بالتعاون مع وزارة الصحة إقرار قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها، اسوة بكلّ دول العالم
منذ 1 ساعة
11 January، 2021
عاصم عراجي
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