رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عقب اجتماع اللجنة: قررنا بالتعاون مع وزارة الصحة إقرار قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها، اسوة بكلّ دول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 14:20

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عقب اجتماع اللجنة: قررنا بالتعاون مع وزارة الصحة إقرار قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها، اسوة بكلّ دول العالم

منذ 1 ساعة 11 January، 2021
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