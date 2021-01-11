كوريا الجنوبية تبدي استعدادها لإجراء حوار مع جارتها الشمالية

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، اليوم الاثنين:”إن حكومته يمكن أن تجري حوارا مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في أي وقت وفي أي مكان وحتى بطريقة لا تتطلب اتصالا شخصيا”.

ووفق وكالة “شينخوا” صرح مون في خطابه بمناسبة العام الجديد والذي أذاعه التلفزيون على الصعيد الوطني أن القوة الرئيسية لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية هي الحوار والتعايش والتعاون، معربا عن أمله في فتح طريق للسلام والتعايش في عملية التصدي لوباء كوفيد-19.

وأفاد مون أن”حكومته ستبذل قصارى جهدها لتحقيق تحول كبير في الحوارات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة وبين كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية تماشيا مع انطلاق إدارة بايدن الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر”.

واقترح على كوريا الديمقراطية الانضمام إلى حوار إقليمي للتعاون في مجال مكافحة الوباء والرعاية الصحية في آسيا، قائلا إن التعاون بين الكوريتين لمواجهة تفشي كوفيد-19 يمكن أن يتوسع إلى تعاون في التعامل مع قضايا السلامة الأخرى مثل الأمراض المعدية للحيوانات الأليفة والكوارث الطبيعية.

وأدى مون اليمين الدستورية كرئيس في مايو 2017، وتبقى على انتهاء فترة رئاسته، التي تمتد لخمس سنوات، أقل من عام ونصف.

المصدر: مواقع