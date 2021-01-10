الاعلان رسميا عن تحطم الطائرة الاندونيسية المنكوبة بشكل كامل والعثور على أشلاء في البحر

أعلن المتحدث باسم القوات البحرية الإندونيسية إيدي تارتياس أن “الطائرة المنكوبة قد تحطمت بالكامل في مياه بحر جاوة وتم العثور على أشلاء وأجزاء من الحطام وانتشالها”.

وقال المتحدث الأحد إن “فرق الإنقاذ تمكنت العثور على كثير من الحطام في البحر، ما يدل على أن الطائرة قد تحطمت بشكل كلي”.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية إنه “تم تسليم عدة أكياس تحتوي على أشلاء للركاب الذين كانوا على متنها”، وتابعت “بالإضافة إلى ذلك، وجد رجال الإنقاذ أجزاء من حطام الطائرة وأسلاكا كهربائية، وبقايا مقاعد، وملابس أطفال”.

وتحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز “بوينغ 737-500” التابعة لشركة “Sriwijaya Air”، السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان غرب البلاد، وكانت الطائرة تقل 65 شخصا على الأقل، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

المصدر: روسيا اليوم