غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين دراجة نارية ومركبة وانقلابها على طريق #المطار القديمة باتجاه #شاتيلا ودراج من #مفرزة سيرالضاحية يعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 22:12

غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين دراجة نارية ومركبة وانقلابها على طريق #المطار القديمة باتجاه #شاتيلا ودراج من #مفرزة سيرالضاحية يعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 1 ساعة 9 January، 2021
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