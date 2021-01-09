خطيب زاده: على العالم الإسلامي منع بعض الدول من دعم الجماعات التكفيرية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، “ضرورة أن يعمل العالم الإسلامي على منع استمرار دعم بعض الدول لجماعات تكفيرية بهدف القضاء على العنف ضد الأبرياء من مختلف الأديان والمعتقدات”. وأدان خطيب زاده السبت “المذبحة التي راح ضحيتها 11 عاملاً في إقليم بلوشستان الباكستاني على يد تنظيم داعش الإرهابي”. وفي هذا الصدد، قال خطيب زادة، إن “هذا العمل الإجرامي يؤكد مرة أخرى ضرورة تعاون جميع دول المنطقة لمحاربة الجماعات التكفيرية والإرهابية”.

كما شدد على “ضرورة أن تعمل دول العالم الإسلامي معا لإزالة كل الأسس الأيديولوجية وتمويل هذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية”. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن قتل 11 عامل منجم فحم بباكستان، عقب فتح مسلحين النار على مجموعة من العمال بعد اختطافهم في إقليم بلوشستان.

المصدر: ارنا