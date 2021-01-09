وزارة النقل السورية تعلن عن تشغيل الخطوط الجوية رحلة جوية أسبوعياً (#حلب- #بيروت- #حلب) اعتباراً من يوم الجمعة المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 14:14
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فرض إغلاق في مدينة بريزبين الأسترالية خشية انتشار فيروس كورونا المتحور
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأربعاء قد تمّ "تحريضهم" من جانبه
وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة: كيم يقول إنّ كوريا الشماليّة تخطّط للتزوّد بغوّاصة نوويّة
وسائل إعلام كورية شمالية: كيم جونغ اون يعتبر الولايات المتحدة العدو الأكبر لكوريا الشمالية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع مساعديه إمكانية إصدار عفو عن نفسه تحسبا لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة النقل السورية تعلن عن تشغيل الخطوط الجوية رحلة جوية أسبوعياً (#حلب- #بيروت- #حلب) اعتباراً من يوم الجمعة المقبل
منذ 42 mins
9 January، 2021
المصدر:
سانا
الخطوط الجوية السورية
حلب
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