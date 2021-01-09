وزارة النقل السورية تعلن عن تشغيل الخطوط الجوية رحلة جوية أسبوعياً (#حلب- #بيروت- #حلب) اعتباراً من يوم الجمعة المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 14:14

وزارة النقل السورية تعلن عن تشغيل الخطوط الجوية رحلة جوية أسبوعياً (#حلب- #بيروت- #حلب) اعتباراً من يوم الجمعة المقبل

منذ 42 mins 9 January، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: سانا

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