المجذوب: نحرص على إنجاز العام الدراسي بكل الوسائل المتاحة

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال في لبنان طارق المجذوب “الحرص على إنجاز العام الدراسي بكل الوسائل المتاحة بالتعاون بين أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس والثانويات الرسمية ومتابعة الإجتماعات لتقييم المرحلة صحيا وتربويا بما يسمح بالعودة الآمنة إلى التعليم المدمج عندما تصبح الظروف الصحية ملائمة لذلك” .

كلام المجذوب جاء الجمعة بعد اجتماعه برابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حيث تناول البحث كيفية متابعة التعليم عن بعد في ظل الإقفال القسري نتيجة لجائحة كورونا، كما تركز البحث على تنفيذ المنهج المقرر مع أساتذة الملاك والتعاقد.

وتوافق المجتمعون “على إنجاز العام الدراسي بحسب المناهج المقررة وتكثيف ساعات التدريس بعد انقضاء فترة الإقفال القسري، سواء أكان التعليم مدمجا أم عن بعد، بما يضمن إنهاء العام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام