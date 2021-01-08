المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس يتحركون لـ”عزل ترامب فورا”

أطلق المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان أصدره اليوم الخميس، اقتحام مقر الكونغرس على أيدي مئات من أنصار ترامب أمس بأنه “انقلاب ضد الولايات المتحدة سببه الرئيس”، مضيفا: “لا يجب أن يبقى هذا الرئيس في المنصب يوما آخر”.

وأشار شومر إلى أن أسرع وأنجع طريقة لعزل ترامب عن الحكم اليوم هي تفعيل التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة والذي ينص على تسليم مقاليد الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

وشدد زعيم الأقلية الديمقراطية على ضرورة أن يجتمع الكونغرس، في حال رفض نائب الرئيس مايك بينس ومجلس الوزراء اتخاذ هذا الإجراء، بهدف إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب.

المصدر: وكالات