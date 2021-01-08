تسجيل أرقام قياسية جديدة في لبنان مصابة بكورونا والبلديات تعلن عن أرقام إضافية

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4774 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 204669. واشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 16 حالة وفاة، ليصبح عدد المتوفين الاجمالي 1566. وأفاد تقرير وزارة الصحة إلى أن عدد المصابين حالياً يبلغ 65551، وأن هناك 5,868 حالة مشتبه بها نقلها الصليب الأحمر، فيما بلغ عدد حالات الحجر 18715.

التقرير اليومي لمستشفى الحريري :800 فحص وحالتا وفاة

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى ، وفيه :

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 800 فحص | – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 90 | – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21 | – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4 | – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 838 حالة شفاء | – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2 | – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37 | – حالات وفاة: 2.

خلية الازمة في عدلون : ثبوت 7 اصابات جديدة

وأعلنت خلية ازمة كورونا في عدلون عن ثبوت 7اصابات جديدة خلال ال 24 ساعة المنصرمة فيصبح العدد الإجمالي 34 إصابة والعدد التراكمي منذ بداية الأزمة 125 والحالات التي تستدعي دخول المستشفى اثنتين. وشددت الخلية على الجميع العمل بمقررات وزارة الصحة.

بلدية الدوير : 10 حالات في البلدة

واعلنت بلدية الدوير في بيان اصابة عشر حالات في البلدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ويخضع كل منهم للحجر المنزلي مع المخالطين لهم وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة، وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين. واكدت البلدية ضرورة الإلتزام بقرار الإغلاق الكامل من تاريخ 7-1-2021 ولغاية صباح 1-2-2021 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

خلية الازمة في شكا: 19 إصابة جديدة وحالة شفاء واحدة

وأعلنت خلية الأزمة في بلدة شكا في بيان، تسجيل 19 إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد لدى أبناء البلدة، وشفاء حالة واحدة من الفيروس. ودعت البلدية الأهالي إلى “الإلتزام بالإرشدات الوقائية للحد قدر الامكان من انتشار الوباء”.

بلدية عيدمون شيخلار: تسجيل حالة ايجابية

وأعلنت بلدية عيدمون- شيخلار في بيان عن تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا منذ قليل لسيدة من البلدة، وأملت على كل المخالطين لها حجر أنفسهم لتقييم وضعهم الصحي.

خلية الازمة في القبيات : 20 اصابة جديدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،12 منها لمقيمين في القبيات، و8 آخرين مقيمين خارجها. وإستنادا إلى ما سبق، أصبح مجموع الحالات الإيجابيّة في القبيات 72 حالة. وتمنت الخلية على كل من تخالط مع الاصابات الجديدة الاتصال بأحد الخطين الساخنين:70703392/71743192

واكدت الخلية على الجميع بإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافةإلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد.

اصابتان جديدتان في البيرة وتوزيع حصص غذائية ومعقمات

وأعلن فريق الترصد الوبائي التابع لخلية الازمة في بلدة البيرة في بيان: “تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة، وعليه تواصل الفريق الطبي مع المصابين للاطمئنان الى صحتهم ولتحديد المخالطين لهم. كذلك تم اليوم توزيع حصص غذائية ومعقمات لأكثر من 70% من المصابين، وسيتم استكمال التوزيع في الأيام القادمة لباقي المصابين، بالتنسيق مع الصليب الاحمر يذكر ان من يخترق فترة الحجر يمنع نفسه من الحصول على مساعدة وايضا التبليغ عنه للجهات المعنية.

وتابع فريق خلية الأزمة ايضا الاجراءات المتخذة في قرار الاغلاق الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، حيث اكد ان الالتزام مقبول نوعا ما لكنه تمنى على المعنيين والأمنيين وشرطة البلدية التشدد أكثر لجهة الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.

واصبح عدد المصابين النشطين 29 حالة، 3 حالات متوزعة بين وحدة العناية بالكورونا في المستشفى وبين من يتلقون العلاج في المنزل بمتابعة الفريق الطبي، و46 حالة شفاء الى يومنا هذا. كما ذكرت الخلية بالخط الساخن 71805159 للتواصل معها في حال وجود عوارض او مخالطة احد المصابين، كذلك يمكن لمصابي كورونا الحجر في فندق مجانا طيلة فترة الحجر المنزلي في فنيدق والمواصلات مؤمنة عبر البلدية.

نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

وافادت وزارة الصحة العامة في بيان باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 4 و5 و6 كانون الثاني الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني وثلاثين (38) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 04/01/2021 كالتالي:

– رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية) | – رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية) | – رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية) | – رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان) | – رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية) | – رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية) | – رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية) | – رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان) | – رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية) | – رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية) | – رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية) | – رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية) | – رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية) | – رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية) | – رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية) | – رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية) | – رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية) | – رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية) | = رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية) | – رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية) | – رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية) | – رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 05/01/2021 كالتالي:

-رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية) | – رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية) | – رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية) |

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان) | – رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة) | – رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية) | – رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية) | – رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية) | – رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان) | – رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية) | – رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة) | – رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان) | – رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان) | – رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية) | – رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (خمس حالات إيجابية) | – رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية) | – رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية) | – رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان) | – رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان) | – رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة) | – رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ثلاث حالات إيجابية) | – رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية) | – رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية).

تسجيل 4 اصابات جديدة في بقرزلا

وأعلنت خلية الأزمة في بلدة بقرزلا عن تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة في البلدة، وبذلك يصبح عدد الإصابات اليوم في بقرزلا 7 حالات، وان 4 من المخالطين خضعوا لفحوصات وأتت النتيجة سلبية. واكدت على إلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة الى غسل اليدين وتعقيمها.

المصدر: الوكالة الوطنية