رئيس القضاء الايراني: الضغوط القصوى ضد ايران فشلت

أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي أن “الضغوط القصوى المفروضة على البلاد من قبل الغرب واميركا قد فشلت”. وقال آية الله رئيسي، خلال اجتماع اداري عقد في محافظة كرمانشاه غرب ايران صباح الخميس، إن “هذه رسالة يجب أن يتلقاها الأعداء”. وقال رئيس السلطة القضائية بشأن جهود وتضحيات الشهيد القائد قاسم سليماني “نحن في الواقع لماذا نقوم بتكريم ذكرى الحاج قاسم؟ لأنه كان تجسيداً لمقولة “إننا قادرون”، إذ أنه ورغم جميع المشاكل الموجودة في المنطقة اثبت لنا بأننا قادرون على توفير الأمن في المنطقة، أي أننا في الواقع اردنا واستطعنا، فيما أراد عالم الاستكبار ولم يستطع، لذا يتوجب على الشباب المبادرة إلى معالجة المشكلات في ظل الاقتداء به”.

المصدر: ارنا