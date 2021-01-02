الخارجية التركية: مقتل 4 أشخاص بينهم تركي في انفجار استهدف موظفي شركة بناء تركية في مقديشو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 16:50

الخارجية التركية: مقتل 4 أشخاص بينهم تركي في انفجار استهدف موظفي شركة بناء تركية في مقديشو

منذ 1 ساعة 2 January، 2021
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