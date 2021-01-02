الخارجية التركية: مقتل 4 أشخاص بينهم تركي في انفجار استهدف موظفي شركة بناء تركية في مقديشو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2021 - 16:50
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية التركية: مقتل 4 أشخاص بينهم تركي في انفجار استهدف موظفي شركة بناء تركية في مقديشو
منذ 1 ساعة
2 January، 2021
الخارجية التركية
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