أستراليا تغير كلمة في نشيدها الوطني لهذا السبب

مع بداية العام الجديد، عدلت أستراليا كلمة في نشيدها الوطني كنوع من التقدير والاعتراف بدور السكان الأصليين. ومع أول أيام 2012 تغيرت الفقرة الثانية من النشيد الوطني من “نحن شباب وأحرار” إلى “نحن متحدون وأحرار”.

رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، برر التغيير في تصريحات صحفية قائلا: “أستراليا ربما تكون شابة نسبيا لكن لبلدنا تاريخ قديم وشعوب نعترف بدورها ونحترمها بحق”، مشيرا إلى أن هذا التغيير يضفي قيمة لمعنى النشيد الوطني.

واختار موريسون إعادة الجملة المعدلة من النشيد الوطني، في تغريدته التي هنأ فيها الأستراليين بالعام الجديد وكتب “كل عام جديد سعيد أستراليا، لأننا متحدون وأحرار.

خطوة تعديل النشاط الوطني جاءت بعد أسابيع قليلة من تصريحات رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز التي عبرت خلالها عن تفهمها لغضب السكان الأصليين الأستراليين الذين لا يعكس النشيد الوطني تاريخهم.

وشهدت أستراليا نقاشات عديدة في العام الماضي حول إجراءات الاعتراف بالسكان الأصليين الذين يشكلون حاليا نحو 3 بالمئة من سكان أستراليا البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.

المصدر: dw.com