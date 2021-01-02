جريح بحادث سير في صيدا جنوب لبنان

أصيب شخص بجروح مساء الجمعة بحادث سير على الكورنيش البحري لمدينة صيدا جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “المواطن أ.ج. (مواليد 1941)، فقد السيطرة على سيارته من نوع نيسان أثناء قيادتها، واصطدم ب 3 سيارات مركونة إلى جانب الطريق عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا”.

وتابعت الوكالة “بنتيجة الحادث، أصيب السائق بجروح بالغة وفقدان للوعي، فقامت عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد بنقله إلى مستشفى دلاعة في المدينة لتلقي العلاج”، واضافت “كما أدى الحادث إلى وقوع أضرار مادية في السيارات التي تعرضت للصدم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام