سكاي نيوز: منظمة الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح فيروس كورونا فايزر- بايونتيك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2021 - 03:40

سكاي نيوز: منظمة الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح فيروس كورونا فايزر- بايونتيك

منذ 4 ساعة 31 December، 2020
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