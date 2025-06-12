وزارة الصحة العامة اللبنانية: شهيد في غارة معادية استهدفت دراجة نارية في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 22:28

وزارة الصحة العامة اللبنانية: شهيد في غارة معادية استهدفت دراجة نارية في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان

منذ 27 mins 12 June، 2025
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