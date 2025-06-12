العدو الاسرائيلي يواصل خروقاته للسيادة اللبنانية

واصل العدو الاسرائيلي خروقاته للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، افاد مراسل قناة المنار الخميس ان “قوة من الجيش اللبناني ازالت خرقا اسرائيلياً لخط الانسحاب في مرتفعات السدانة مقابل موقع رويسات العلم بإزاحة سواتر ترابية عن احد الطرقات المؤدية الى المنطقة”.

بدورها، ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “طائرات مسيّرة اسرائيلية حلقت في أجواء القطاع العربي لا سيما فوق دير قانون النهر ومعروب وجنانا في قضاء صور جنوب لبنان”.

ويوم الاربعاء، استُشهد مواطن لبناني نتيجة غارة جوية شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، كما أسفرت الغارة عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

ومساء الاربعاء ايضاً، تقدّمت قوة مشاة إسرائيلية، مؤلّفة من عشرين جنديًا، نحو المنازل المدمّرة في الحي الشرقي من بلدة كفركلا، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

ومن جهتها، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “محلّقة اسرائيلية ألقت 5 قنابل متفجرة مساء الاربعاء على مزرعة مواشي لأحد المواطنين في بلدة رامية ما ادى الى نفوق عدد من رؤوس الابقار والماعز وحصول اضرار في المزرعة”.

واضافت الوكالة ان “مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلتين اثنتين، بعيد التاسعة من مساء الاربعاء على منزل في الحي الشرقي لبلدة عيتا الشعب”، وتابعت “اقتصر الاعتداء الإسرائيلي على اضرار مادية، من دون تسجيل اصابات، فيما نشطت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بالتحليق في اجواء القطاع الأوسط، وبخاصة فرق يارون، وعينا آلشعب، وراميا في قضاء بنت جبيل”.

وترسم الخروقات الاسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان علامات استفهام عن قدرة الدبلوماسية التي يطالب بها البعض في حماية البلد من العدوانية الصهيونية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام