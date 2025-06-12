كتائب القسام: نسفنا منزلا تحصنت داخله قوة صهيونية راجلة بعدد من العبوات شديدة الانفجار وأوقعناهم بين قتيل وجريح شمال مدينة خان يونس فجر عيد الأضحى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 13:14

كتائب القسام: نسفنا منزلا تحصنت داخله قوة صهيونية راجلة بعدد من العبوات شديدة الانفجار وأوقعناهم بين قتيل وجريح شمال مدينة خان يونس فجر عيد الأضحى

منذ 51 mins 12 June، 2025
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