الخارجية العُمانية: الجولة السادسة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية تعقد الأحد في مسقط – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 10:10

الخارجية العُمانية: الجولة السادسة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية تعقد الأحد في مسقط

منذ 29 mins 12 June، 2025
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