رئيس الوزراء نواف سلام: ندين بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 16:42

رئيس الوزراء نواف سلام: ندين بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)

منذ 34 mins 10 June، 2025
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