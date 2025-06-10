قتيلان في هجوم صاروخي من مسيّرة شمالي إدلب سوريا

قُتل شخصان بهجوم صاروخي من طائرة مسيّرة مجهولة الهوية استهدفت دراجة نارية يستقلانها على طريق سرمدا – البردقلي شمالي إدلب، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السوري. ويأتي ذلك بعد يومين من اغتيال أبو عائشة العراقي في ريف إدلب الغربي، حيث فتح مسلحان مجهولان من على دراجة نارية كانا يستقلانها، النار على “أبو عائشة”، خلال وجوده في قرية عزمارين بريف إدلب الغربي، في حين لم تتبنَّ أي جهة عملية الاغتيال.

من جهة أُخرى، قُتل شخص جراء الاستهداف الإسرائيلي من طائرة مسيرة يوم أمس الأول، لسيارة كانت تقله مع آخرين قرب مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة.

ووفقًا لـ “المرصد السوري”، كانت السيارة تقلّ ثلاثة أشخاص، أُصيب أحدهم بجروح متفاوتة، وآخر بكدمات بسيطة، بينما كان هناك تكتم على وجود ثالث مجهول الهوية في السيارة.

وأكدت المصادر أنّ الثالث هو المستهدف في العدوان الإسرائيلي، في حين تُرجح المصادر ذاتها، أن الاستهداف مرتبط بالقذائف الصاروخية التي انطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه الجولان السوري المحتل منذ أيام. كما جرى التعرف على هوية الشابين الآخرين، وهما سوريان الجنسية وينحدران من بلدة بيت جن، بينما لا تزال هوية القتيل مجهولة حتى اللحظة.

المصدر: مواقع إخبارية