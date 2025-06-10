حركة حماس: استهداف العدو المجرم طاقم مسعفين بحي التفاح في غزة واستشهاد 3 منهم جريمة حرب مركبة تضاف إلى سجله الأسود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2025 - 12:04

حركة حماس: استهداف العدو المجرم طاقم مسعفين بحي التفاح في غزة واستشهاد 3 منهم جريمة حرب مركبة تضاف إلى سجله الأسود

منذ 10 mins 10 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة