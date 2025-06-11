مراسل المنار: اكثر من 50 جنديا اسرائيليا معاديا تجاوزوا الخط الازرق في منطقة “بئر شعيب” شرق بلدة بليدا برفقة جرافتين وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي ازال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 08:02

مراسل المنار: اكثر من 50 جنديا اسرائيليا معاديا تجاوزوا الخط الازرق في منطقة “بئر شعيب” شرق بلدة بليدا برفقة جرافتين وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي ازال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق

منذ 34 mins 11 June، 2025
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