قوات الشهيد عمر القاسم: الاستيلاء على عشرات الكيلو غرامات من مادة متفجرة شديدة الانفجار يستخدمها جيش الاحتلال في عمليات نسف وتدمير منازل الأهالي شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 12:04

قوات الشهيد عمر القاسم: الاستيلاء على عشرات الكيلو غرامات من مادة متفجرة شديدة الانفجار يستخدمها جيش الاحتلال في عمليات نسف وتدمير منازل الأهالي شرقي مدينة غزة

منذ 12 mins 10 June، 2025
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