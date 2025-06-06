النائب علي عمّار: إن هذا العدوان لن يزيدنا إلا قوة وإصرارًا وثباتًا وما عجز العدو الإسرائيلي وشريكه الأميركي عن تحقيقه في الحرب لن يحققه عبر الاعتداءات والضغوطات وستبقى المقاومة في موقعها المعهود ومواقفها الثابتة دفاعًا عن لبنان وشعبه وسيادته – موقع قناة المنار – لبنان
النائب علي عمّار: إن هذا العدوان لن يزيدنا إلا قوة وإصرارًا وثباتًا وما عجز العدو الإسرائيلي وشريكه الأميركي عن تحقيقه في الحرب لن يحققه عبر الاعتداءات والضغوطات وستبقى المقاومة في موقعها المعهود ومواقفها الثابتة دفاعًا عن لبنان وشعبه وسيادته