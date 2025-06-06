غارات “إسرائيلية” عنيفة تهز مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2025 - 13:32

غارات “إسرائيلية” عنيفة تهز مدينة غزة

منذ 2 ساعة 6 June، 2025
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