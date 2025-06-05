غارة صهيونية على احد المباني المهددة في الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2025 - 22:24

غارة صهيونية على احد المباني المهددة في الضاحية الجنوبية

منذ 14 mins 5 June، 2025
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