غارة صهيونية على احد المباني المهددة في الضاحية الجنوبية

برأيك، ما هو السبب الرئيسي خلف الحملة في الداخل اللبناني على سلاح المقاومة؟

استكمال العدوان النفسي على المقاومة وبيئتها تمهيداً للتطبيع مع العدو الإسرائيلي (50%)

انخراط بعض اللبنانيين في مشروع التحريض الأميركي المستمر على المقاومة منذ عقود (43%)

عدم وجود استراتيجية دفاعية لبنانية واضحة ومتفق عليها (7%)