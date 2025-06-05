السفير الإيراني في روسيا: الرئيس بوتين سيزور طهران قريبا

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور إيران قريبا.

وأشار جلالي إلى ان “أهمية توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا وضرورة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”، وقال “لقد ارتقت العلاقات بين البلدين الآن إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية وهناك تبادلات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين وسنشهد قريبا زيارة السيد فلاديمير بوتين إلى طهران”.

ولفت جلالي الى “دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ ومواصلة المفاوضات بشأن خطة نقل الغاز الروسي عبر إيران وشراء 50 ألف هكتار من الأراضي لبناء خط سكة حديد رشت – أستار لإكمال ممر الشمال – الجنوب ونقلها إلى روسيا بهدف بدء الدراسات الجيولوجية، من بين الفرص الجيدة التي تواجه البلدين”.

واعتبر جلالي ان “تطوير العلاقات النقدية والمصرفية بين البلدين مثالا آخر على تحسين العلاقات بين البلدين”، وأكد انه “تم ربط شبكتي مير وشتاب، وتم توفير إمكانية الاستلام والدفع عن طريق البنك للشركات الصغيرة والطلاب الإيرانيين في روسيا والسياح، وسيتم استكمال هذه الخطة في المستقبل”.

من جهة ثانية، اكد جلالي “نحن متمسكون بحق إيران في تخصيب اليورانيوم”، وتابع “كانت تصريحات قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي في مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني(رض) حاسمة، بأنه إذا كان الأمريكيون يقصدون إلغاء حق تخصيب اليورانيوم، فستصل المفاوضات إلى طريق مسدود، ولكن إذا اعترفوا بهذا الحق، فستُحل القضايا بمرور الوقت”.

المصدر: وكالة مهر