غارة في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2025 - 05:28

غارة في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 12 mins 5 June، 2025
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