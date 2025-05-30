غارة إسائيلية جديدة على بلدة شمسطار غربي قضاء بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2025 - 01:06

غارة إسائيلية جديدة على بلدة شمسطار غربي قضاء بعلبك

منذ 34 mins 30 May، 2025
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