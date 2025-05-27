شهيد فلسطيني في أريحا ..والاحتلال ينهب أموال محال الصرافة في الضفة الغربية بذريعة “الإرهاب”

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم،في الضفة الغربية المحتلة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام حي العرب وسط مدينة أريحا، وفي نابلس، أصيب شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال محيط البلدة القديمة. كما أفادت مصادر فلسطينية بقيام مستوطنين بقطع خط كهرباء رئيسي شمال أريحا، وتصعيد الاعتداءات بحق التجمعات البدوية في منطقة العوجا، وسط حماية من جيش الاحتلال.

من الضفة الغربية مع مراسل المنار ديب حوراني حول الاعتداءات الصهيونية المستمرة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرئيلي، اليوم الثلاثاء معظم مدن الضفة الغربية وداهمت محلات للصرافة، في إطار حملة وساعة أطلقها الاحتلال ضد الأموال المخصصة “للإرهاب”، وفق وسائل إعلام عبرية.

وأفادت المصادر العبرية بأن الحملة التي تقودها “شرطة حرس الحدود” في جيش الاحتلال تستهدف محلات الصرافة وأصحابها بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لصحيفة “يديعوت احرنوت” فإن الحملة ستشمل “عملية واسعة النطاق في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، والنشاط الرئيسي لها هو مصادرة الأموال واعتقال أصحاب الأعمال، وإغلاق المصالح التجارية”.

وكانت مصادر فلسطينية قالت، الثلاثاء، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدن نابلس ورام الله وقلقيلية والخليل وجنين وطوباس وطولكرم، وداهمت محلات للصرافة في تلك المدن، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت خلال الاقتحام.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه في نابلس نقلت اصابتين لشابين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

المصدر: قناة المنار + مواقع