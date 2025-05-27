مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2025 - 03:14

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل

منذ 2 ساعة 27 May، 2025
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