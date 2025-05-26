مراسل المنار: قوة المشاة الاسرائيلية لم تدخل المنازل في بلدة ميس الجبل وتنفذ انتشارا في منطقة مفتوحة على مقربة من بعضها سجل خروج إحدى العائلات من اقرب منزل قبل اقتراب القوة المعادية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2025 - 23:22

مراسل المنار: قوة المشاة الاسرائيلية لم تدخل المنازل في بلدة ميس الجبل وتنفذ انتشارا في منطقة مفتوحة على مقربة من بعضها سجل خروج إحدى العائلات من اقرب منزل قبل اقتراب القوة المعادية

منذ 40 mins 26 May، 2025
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