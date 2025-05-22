قائد الجيش اللبناني: عيد المقاومة والتحرير هو إنجاز وطني يحمل رمزية كبيرة

أكد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولوف هيكل، أن عيد المقاومة والتحرير هو إنجاز وطني يحمل رمزية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي في وقت يصر فيه العدو على انتهاكاته واعتداءاته المتواصلة ضد بلدنا، ويواصل احتلال أجزاء من أرضنا.

وفي أمر اليوم الموجه للعسكريين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أكد العماد هيكل أن اللبنانيين أمام مناسبة تاريخية حافلة بالإنجازات، تمثلت بتحرير الجزء الأكبر من أرض لبنان بعد عقود من احتلال العدو الإسرائيلي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز الوطني يحمل رمزية كبيرة عبر استعادة معظم أراضي الجنوب، بفضل صمود اللبنانيين وثباتهم، مستذكرًا تضحيات الشهداء التي جعلت هذا الإنجاز ممكنًا.

ولفت قائد الجيش إلى أن هذا العيد يأتي في ظل مرحلة ثقيلة بصعوباتها وأخطارها، عقب عدوان شامل شنّه العدو الإسرائيلي على لبنان، لا سيما في الجنوب، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومتسببًا بدمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية. وهو عدوان لا تزال آثاره الكارثية حاضرة أمامنا، لكنه في الوقت ذاته أظهر تمسك اللبنانيين بروحهم الوطنية واحتضانهم أبناء وطنهم خلال العدوان.

وتوجه العماد هيكل إلى العسكريين قائلاً لهم: “لقد بات من الواضح والمؤكد أن صمودكم هو أحد أهم أسباب استمرار لبنان ووحدة اللبنانيين وسلامة أمنهم، وقد تجلّى ذلك بوضوح في عملكم المكثف بهدف بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، والانتشار في الجنوب، ومواكبة عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. وتضاف إلى ذلك الإجراءات الاستثنائية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، فضلًا عن حفظ أمن الانتخابات البلدية والاختيارية.”

وأضاف قائد الجيش: “يجري ذلك في وقت يصر العدو الإسرائيلي على انتهاكاته واعتداءاته المتواصلة ضد بلدنا وأهلنا، ويواصل احتلال أجزاء من أرضنا، ويعرقل الانتشار الكامل للجيش في الجنوب، ما يشكل خرقًا فاضحًا لجميع القرارات الدولية ذات الصلة.”

وختم العماد هيكل بالقول: “ابقوا كما عهدتكم سدًا منيعًا يقي وطننا رياح الفتنة، ويضمن السلم الأهلي، ويشكل بارقة أمل لكل المؤمنين بهذا الوطن. التحديات كبيرة، لكنها تصغر أمام عزيمتكم وتضحياتكم، فلنعمل معًا بقوة وثبات لبناء الوطن الذي يستحقه اللبنانيون.”بهدوء

المصدر: مواقع