وزير الخارجية الإيراني: تم اقتراح موعد للجولة الخامسة من المحادثات مع أمريكا ولم نوافق عليه بعد ومواقف واشنطن الأخيرة تعرض المحادثات للمشاكل ولهذا السبب لم نحدد موعد الجولة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2025 - 17:20

وزير الخارجية الإيراني: تم اقتراح موعد للجولة الخامسة من المحادثات مع أمريكا ولم نوافق عليه بعد ومواقف واشنطن الأخيرة تعرض المحادثات للمشاكل ولهذا السبب لم نحدد موعد الجولة المقبلة

منذ 2 ساعة 20 May، 2025
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