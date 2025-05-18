سماحة الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لشهادة الرئيس السيّد إبراهيم رئيسي ورفاقه: هذه المسيرة هي مسيرة العطاءات ونحن نحيي هذا الإنسان العظيم وقد تسلّم مناصب حساسة في حياته – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2025 - 10:30

سماحة الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لشهادة الرئيس السيّد إبراهيم رئيسي ورفاقه: هذه المسيرة هي مسيرة العطاءات ونحن نحيي هذا الإنسان العظيم وقد تسلّم مناصب حساسة في حياته

منذ 27 mins 18 May، 2025
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