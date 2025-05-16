الحكومة البريطانية تدافع عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة ل “إسرائيل” أمام المحكمة العليا في لندن وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع “إسرائيل” وحلفائها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2025 - 09:06

الحكومة البريطانية تدافع عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة ل “إسرائيل” أمام المحكمة العليا في لندن وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع “إسرائيل” وحلفائها

منذ 23 mins 16 May، 2025
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