قصف مدفعي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 13 2025 - 02:42

قصف مدفعي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

منذ 7 mins 13 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة