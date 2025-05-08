قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في بلدة برطعة غرب مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2025 - 02:52

قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في بلدة برطعة غرب مدينة جنين

منذ 56 mins 8 May، 2025
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