طهران تحذّر: أي مغامرة ضدنا ستقابل برد “سريع ومتناسب”

حذّر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، من أنّ “أي مغامرة عسكرية” من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل ضدّ إيران أو مصالحها الوطنية والحيوية، “سيتم الرد عليها برد سريع ومتناسب ومشروع”.

واستنكر إيرواني، في رسالة رسمية قرأها أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، ما وصفه بـ”التهديدات والاتهامات غير المسؤولة” التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد إيران.

ووصف تلك التصريحات بأنّها “كاذبة، وذات دوافع سياسية”، مؤكداً أنها “تنتهك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2(4)، التي تحظر التهديد باستخدام القوة”.

تصرفات اليمن “مستقلة” ومحقة

وأكدت الرسالة أنّ “تصرفات اليمن مستقلة وتندرج ضمن حقها في الدفاع عن سيادتها والتضامن مع الشعب الفلسطيني”، ورفضت “محاولات ربطها بإيران”.

وانتقدت طهران الولايات المتحدة لشنّها عمليات عسكرية في البحر الأحمر، و”توسيع نطاق الصراع” عبر دعمها غير المشروط لإسرائيل وهجماتها على اليمن.

ودعت مجلس الأمن إلى “الوفاء بمسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

وأضاف إيرواني أنّه “لا ينبغي لمجلس الأمن أن يظل صامتاً في مواجهة هذه الإجراءات، بل ينبغي أن يدين صراحة التصريحات التهديدية والعدوانية التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون، ويدعوها إلى وقف تهديداتهم غير القانونية على الفور والالتزام الكامل بالتزاماتها الدولية”.

المصدر: مواقع