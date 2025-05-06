تصعيد واسع بالمسيّرات الأوكرانية… وموسكو تفرض قيوداً جوية في 4 مطارات

أعلنت روسيا أنّ هجوماً واسعاً شنّته أوكرانيا باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة خلال الليل، أدى إلى تعليق العمل في نحو عشرة مطارات، بينها أربعة في العاصمة موسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية اعترضت 19 طائرة مسيّرة في سماء العاصمة، مشيراً إلى أن الحطام سقط على شارع رئيسي جنوبي موسكو، من دون وقوع إصابات.

وفي مناطق أخرى جنوب البلاد، أفادت سلطات فورونيج باعتراض 18 طائرة مسيّرة، بينما أعلنت سلطات بينزا التصدي لعشر مسيّرات إضافية، دون تسجيل إصابات.

أما في كورسك، فأعلن حاكم المنطقة إصابة مراهقين يبلغان 14 و17 عاماً، نتيجة الهجوم، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الحدودية.

وعلى خلفية التصعيد، فرضت وكالة الطيران المدني الروسية “روزافياتسيا” قيوداً مؤقتة على الحركة الجوية في أربعة من المطارات الكبرى في موسكو: شيريميتيفو، دوموديدوفو، فنوكوفو، وجوكوفسكي. كما جرى تعليق الرحلات مؤقتاً في مطارات نهر الفولغا، ومنها نيجني نوفغورود، وسامارا، وساراتوف، وفولغوغراد.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا أن غارة جوية روسية بطائرة مسيّرة على مدينة أوديسا أدت إلى مقتل شخص، بحسب ما أفاد به حاكم المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد قبل أيام من عرض عسكري ضخم في موسكو بمناسبة “يوم النصر” على ألمانيا النازية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونحو عشرين زعيماً أجنبياً.

وفي سياق متصل، اقترحت موسكو وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أيار، بمناسبة الاحتفالات، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض العرض، مجدداً استعداد كييف لهدنة تمتد 30 يوماً، وليس ثلاثة أيام فقط.

المصدر: مواقع