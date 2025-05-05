قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2025 - 09:06

قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله

منذ 2 ساعة 5 May، 2025
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