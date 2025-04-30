مدير مستشفى التحرير في مجمع ناصر الطبي أحمد الفرا: طالبنا بتوفير الجرعة الرابعة من تطعيمات شلل الأطفال بناءً على توصية من منظمة الصحة العالمية واليونيسف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 11:04

مدير مستشفى التحرير في مجمع ناصر الطبي أحمد الفرا: طالبنا بتوفير الجرعة الرابعة من تطعيمات شلل الأطفال بناءً على توصية من منظمة الصحة العالمية واليونيسف

منذ 1 ساعة 30 April، 2025
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