الرئيس جوزاف عون: على “اسرائيل” الانسحاب من التلال الخمس التي تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 11:06

الرئيس جوزاف عون: على “اسرائيل” الانسحاب من التلال الخمس التي تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين

منذ 1 ساعة 30 April، 2025
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