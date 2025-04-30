ترامب: الرسوم الجمركية التي فرضتها على السيارات ستخلق فرص عمل جديدة وتعيد المصانع لبلادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 03:22

ترامب: الرسوم الجمركية التي فرضتها على السيارات ستخلق فرص عمل جديدة وتعيد المصانع لبلادنا

منذ 1 ساعة 30 April، 2025
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