المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: زيلنسكي عاجز عن التفاوض بحسن نية ويرغب في نسف أي عملية سلام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 01:50

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: زيلنسكي عاجز عن التفاوض بحسن نية ويرغب في نسف أي عملية سلام

منذ 57 mins 30 April، 2025
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