عدوان أمريكي يستهدف بعدة غارات مديريات بني مطر وبني حشيش وهمدان بمحافظة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 00:18

عدوان أمريكي يستهدف بعدة غارات مديريات بني مطر وبني حشيش وهمدان بمحافظة صنعاء

منذ 1 ساعة 29 April، 2025
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