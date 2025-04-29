مكتب إعلام الأسرى: حالة الأسير القائد عبد الله البرغوثي وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية تهدد حياته بشكل مباشر بسجن جلبوع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 22:46

مكتب إعلام الأسرى: حالة الأسير القائد عبد الله البرغوثي وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية تهدد حياته بشكل مباشر بسجن جلبوع

منذ 20 mins 29 April، 2025
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