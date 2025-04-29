وزراء خارجية مجموعة بريكس: الرسوم الجمركية تعطل سلسلة التوريد وتجلب مزيدا من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 22:44

وزراء خارجية مجموعة بريكس: الرسوم الجمركية تعطل سلسلة التوريد وتجلب مزيدا من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي

منذ 30 mins 29 April، 2025
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