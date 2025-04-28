عودة الحياة الطبيعية إلى الضاحية بعد العدوان الصهيوني على منطقة الحدث

عادت الحياة إلى طبيعتها في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد العدوان الصهيوني بعد ظهر أمس الأحد على منطقة الحدث، واستهداف خيمةٍ حديدية وسط أبنية سكنية بثلاثة صواريخ ما أدّى الى اندلاع حريق في المكان المستهدف.

ومن مكان الاعتداء الاسرائيلي، أفاد مراسلنا جعفر عباس أنه تم في الصباح الباكر تفجير صاروخ من مخلفات الغارة المعادية من قبل الجيش اللبناني. كما أشار المراسل إلى الخيمة المستهدفة هي خيمة تقام فيها مجالس العزاء الحسينية وأنشطة اجتماعية. إلى ذلك، لفت مراسل المنار إلى مباشرة عناصر جهاد البناء في وقت باكر عملهم تحديداً مهندسين توزعوا على المنطقة، إذ أكد أحدهم لـ “قناة المنار” أن عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل مباشر من الاعتداء بلغت 9 مباني وأغلب الأضرار طالت الواجهات والشرفات.

المصدر: قناة المنار