الرئيس عون: على الولايات المتحدة وفرنسا كضامنين للتفاهم أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا اسرائيل على وقف اعتداءاتها فورا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 19:50

الرئيس عون: على الولايات المتحدة وفرنسا كضامنين للتفاهم أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا اسرائيل على وقف اعتداءاتها فورا

منذ 58 mins 27 April، 2025
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